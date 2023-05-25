Алиев поздравил жителей Лачина с возвращением

Сегодня двойной праздник, потому что сегодня жители города Лачин после долгого перерыва вернулись в свой родной город, и я хочу поздравить с этим и вас, и весь азербайджанский народ.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 мая на встрече с жителями Лачинского района.

Подчеркнув, что организация этой встречи 28 мая имеет большой символический смысл, глава государства отметил: «Сегодня независимое азербайджанское государство в достаточной степени укрепило свои позиции и в мировом масштабе, в то же время сегодня независимое Азербайджанское государство способно добиться любого результата», - сказал Алиев.

По словам главы государства, большая часть Лачина была перестроена всего за 7-8 месяцев: «Сегодня новый облик города Лачин еще раз демонстрирует, насколько сильна наша независимость, потому что всего за 7-8 месяцев большая часть города полностью перестроена и передается в ваше распоряжение.

Первые 20 семей уже со вчерашнего дня разместились в Лачине, а до конца июня приедет еще много семей. Таким образом, на первом этапе в Лачине будут жить около 4 тысяч, а может и больше людей.

В целом за 7-8 месяцев построено 700 зданий. 620 из них являются частными жилыми зданиями, 9 – многоквартирными зданиями, и там подготовлены 144 квартиры. Таким образом, в городе Лачин могут уже жить 764 семьи.

Но это еще не полная наша программа. Подготовлен Генплан Лачина, и он будет сегодня представлен. У нас есть очень четкое представление о том, какая работа будет проведена в Лачине на втором этапе, и, таким образом, считаю, что до конца года в городе смогут жить еще больше людей», - сказал Алиев.