Письмо общины Западного Азербайджана распространено как документ ООН

Как уже сообщалось, община Западного Азербайджана направила письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с просьбой направить в Армению миссию ООН для оказания помощи для начала процесса мирного, безопасного и достойного возвращения изгнанных из Армении азербайджанцев.

Секретариат ООН распространил это обращение в качестве официального документа ООН в соответствии с пунктами повестки Совета Безопасности, Генеральной Ассамблеи, а также Экономического и Социального Совета ООН, сообщили в пресс-службе общины.

Напомним, что в письме община просила организовать специальную межведомственную миссию ООН, имеющую мандат по вопросам безопасности, репатриации, реинтеграции, прав собственности и культурного наследия.

Распространение данного обращения как документа ООН открывает перед основными органами и квалифицированными структурами ООН, а также соответствующими департаментами секретариата возможности для начала конкретной работы по вопросам, касающимся Западного Азербайджана, и структурного диалога с общиной Западного Азербайджана.

Отметим, что община находится в контакте с соответствующими структурами ООН для обеспечения права азербайджанцев, изгнанных из Армении, на мирное, достойное и безопасное возвращение.

Община верит, что обеспечение права на возвращение станет важным вкладом в достижение целей и принципов Устава ООН, Декларации прав человека и других фундаментальных документов о правах человека, а также в процесс установления прочного мира в регионе.