Зеленский предложил ввести санкции против Ирана на 50 лет

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает ввести на 50 лет санкции в отношении Ирана. Об этом сообщается в проекте постановления, который внесен в Раду Украины.

«Применить сроком на 50 лет секторальные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) к Исламской Республике Иран», - утверждалось в проекте постановления, появившегося на сайте парламента Украины.

В том случае, если депутаты примут законопроект, полностью будут запрещены торговые операции с Ираном, прекратятся транзит ресурсов, полеты и перевозки на территории Украины.

Кроме того, резиденты Ирана не смогут вывести капиталы за пределы Украины.

Также со стороны Киева может быть применен еще ряд мер против Тегерана, включая запрет на осуществление каких-либо инвестиций в Иран.