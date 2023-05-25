Как сообщили haqqin.az в Министерстве труда и социальной защиты населения, этому направлению социальной политики, способствующему повышению социального благополучия малообеспеченных семей, уделяется особое внимание.

Одной из важных мер по вовлечению граждан к активной трудовой деятельности, которую осуществляет подведомственное Министерству труда и социальной защиты населения Государственное агентство занятости, является программа самозанятости, в рамках которой граждане при поддержке государства находят себе работу.

В рамках программы самозанятости Государственное агентство оказывает поддержку безработным и ищущим работу трудоспособным лицам, а также людям с ограниченными физическими возможностями, которым выделяются за счет государства различные активы в форме товаров и материалов для создания семейных хозяйств или ведения малого бизнеса.

С целью расширения охвата и создания новых направлений самозанятости Агентство реализует новые проекты, сотрудничая с международными и местными структурами. Один из них, «Проект поддержки занятости», Агентство занятости осуществляет при финансовой поддержке Всемирного банка.

Основная цель программы сводится к тому, чтобы на базе передового международного опыта расширить программы самозанятости и обеспечить безработным гражданам выход на формальный рынок труда.

В рамках данного проекта свой малый бизнес создают зарегистрированные в качестве безработных члены семей шехидов, участники войны, вынужденные переселенцы, получающие адресную социальную помощь, а также женщины, молодежь и другие лица, относящиеся к так называемым «чувствительным» группам населения.

Выбрав одно из двадцати четырех бизнес-направлений, эти люди получают возможность трансформировать свои способности в конкретную прибыль.

Реализация проекта осуществляется в несколько этапов и включает в себя участие в тренинг-курсах, подготовку и оценку бизнес-планов, обеспечение активами, проведение для выбранных бенефициариев курсов профессионально-технической подготовки, организацию наблюдательных и менторных поездок...

Что же касается полезности данного проекта, то ее можно сформулировать следующим образом:

- Улучшение условий жизни и быта;

- Формирование семейного бизнеса за счет устойчивых источников дохода;

- Развитие индивидуальной (частной) собственности;

- Усиление бизнес-способностей, профессионального обучения и менторства, а также инклюзивности в экономике, полученных путем тренингов;

- Создание новых рабочих мест и снижение уровня безработицы;

- Снижение уровня бедности;

- Повышение доли женской рабочей силы;

- Поддержка молодежи в создании своего бизнеса;

- Интеграция в общество лиц с инвалидностью...

Число привлеченных к проекту граждан уже достигло 8 114 человек. Из них около 5 400 человек уже получили активы и создали малый бизнес в сфере производства и услуг.

Всего же в рамках «Проекта поддержки занятости» предусмотрено обеспечить выход в малый бизнес 22 тысяч безработных.