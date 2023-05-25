Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az 11:59

Никто не станет спорить, что именно США являются главным союзником Украины в ее войне с Россией. Военно-политическая и финансово-экономическая поддержка Вашингтона и его европейских союзников поистине неоценима в противостоянии Киева мощной российской армии. Более того, на фоне массированной западной пропаганды эта помощь формирует устойчивое общественное мнение, что Киев в итоге сумеет добиться решающего военного успеха, который вынудит Москву отказаться от дальнейших амбиций, а также сеет иллюзии о скором завершении войны в пользу Украины.

Однако, как выяснилось, не все высокопоставленные представители в Вашингтоне разделяют этот коллективный оптимизм. Так, Министерство обороны США полагает, что в ближайшее время Украине не удастся вернуть военным путем утраченные территории, которые она считает своими. Об этом, в частности, заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли на пресс-конференции по итогам очередного заседания созданной Западом многонациональной группы по координации поставок оружия Украине. Заявление Милли буквально огорошило многих журналистов, политиков и политологов, не говоря уже об официальных представителях Киева, которые на протяжении последнего года утверждали прямо противоположное. Как известно, с приходом весны на Западе возлагаются большие надежды на предстоящее наступление украинских войск, которое должно, наконец, очистить от врага все оккупированные им земли, включая даже Крым. И вдруг такой холодный душ от Марка Милли!

Следует понимать, что председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США не выражает сомнений в правильности стратегической цели Украины, направленной на освобождение своих территорий от российских войск. Но при этом он оговаривает, что там, то есть на захваченных армией РФ украинских землях, находится пара сотен тысяч российских военнослужащих. «Возможно, военным путем удастся освободить захваченные украинские территории, - отметил, в частности, Милли. – Но, вероятно, не в ближайшее время». На пресс-конференции Марк Милли достаточно четко изложил свое видение ситуации, в соответствии с которой боевые действия на украинском фронте не просто продолжатся, а будут достаточно тяжелыми и кровопролитными. Но в какой-то момент, по словам генерала, обе стороны либо выработают некие договоренности по обоюдному прекращению огня, либо конфликт будет решен на поле боя, но в отдаленной перспективе. «А мы продолжим поддерживать Украину в ее битве за будущее», - добавил Марк Милли. Понятно, что рано или поздно все войны заканчиваются либо победой одной из сторон, либо мирными переговорами. И война в Украине в этом плане не исключение. Тем не менее пессимизм генерала Милли стал неприятным сюрпризом для политического и военного руководства западной коалиции, которое верит в предстоящий разгром российской армии и убеждает в этом общественность США и Евросоюза.