Джейхун Наджафов, собкор 12:47

Охотники сносить исторические здания, чтобы строить на их месте многоэтажки, замучили жителей историко-архитектурных домов на бывшей Советской улице бесконечными предложениями продать свои квартиры. Эти дома, которые являются памятниками истории и внесены в реестр исторических зданий, охраняемых государством, расположены в зоне от улицы Сулеймана Тагизаде до улицы Чингиза Мустафаева, а также от проспекта Азербайджан до улиц Мирза Фатали Ахундова и Муртуза Мухтарова. Как сообщил haqqin.az Садик Мирзоев, житель одного из домов в этом районе, вначале купить его квартиру предлагали работники ЖЭК. А в прошлом году рядом с мечетью «Теза Пир» был открыт офис риэлтерской фирмы, и с тех пор в двери домочадцев регулярно стучатся бойкие маклеры с «очень выгодным предложением продать дом», который, по их словам, вот-вот снесут».

Объяснения жильцов о том, что их дом является памятником архитектуры и находится под защитой государства, на риелторов не действуют. Мало того, в ответ они заявляют, что все разговоры об исторической значимости того или иного здания — это просто ерунда, дом в любом случае снесут, а его жильцы останутся на улице. В подтверждение маклеры тычут пальцем в фасад дома и издевательски спрашивают: «А где тут написано, что этот дом памятник истории?..» «Вода камень точит, и постепенно жильцы начали сомневаться, - рассказал Мирзоев. – А вдруг риэлторы правы, и дом действительно снесут?» А после того, как интернет-провайдер отказался прокладывать в их дом оптико-волоконный кабель, сославшись на то, что дом скоро снесут, сомнения сменились негодованием. Жильцов понять можно, ведь у всех в памяти вопиющие случаи разрушения историко-архитектурных зданий, которых в последние годы было немало…» И тогда озадаченный Садик Мирзоев обратился к знакомым архитекторам, те связались с Госкомитетом по охране исторического наследия, сотрудники которого, встретившись с Мирзоевым, заверили его, что никто сносить дом не будет. Как сообщил haqqin.az Абдул Гусейнов, член Союза архитекторов Азербайджана и руководитель Общественного движения Vətəndaş, которое защищает архитектурные памятники Баку и исторический облик азербайджанской столицы, на многих зданиях действительно нет специальных табличек, подтверждающих их историческую ценность и значимость.

«Это упущение бывшего руководства и нынешних сотрудников Министерства культуры, которое по идее должно быть заинтересовано в том, чтобы показать туристам все богатство городской архитектуры азербайджанской столицы, - говорит Абдул Гусейнов. – Но, видимо, им до этого нет дела… Что же касается слухов о сносе таких зданий, то, судя по всему, риелторы в зоне бывшей Советской улицы работают в сговоре с работниками ЖЭК, которые за обещанный процент уговаривают людей продать квартиру. Работники ЖЭК передают информацию о жильцах и квартирах на вверенной им территории риелторам, которые, в свою очередь, работают в «концессии» со строительными компаниями. Понятно, что строителям нужен вовсе не дом с глубокой историей, а территория под новостройку. По схеме это напоминает организованную преступную группировку - заказчик, информатор, «чистильщик» и пр. Недавно в СМИ был опубликован проект строительства у центрального парка в Ясамальском районе жилого массива, состоящего из 23 многоэтажек. Место, где предлагалось построить жилой массив, занимало площадь в 600.000 квадратных метров и простиралось от улицы Шихали Гурбанова до улицы Абдуллы Шаига. Вопиющий факт! Это же не чистое поле или пустырь, а исторический центр азербайджанской столицы с находящимися под защитой государства памятниками! На этом участке расположены десятки зданий, являющихся шедеврами городской архитектуры! Да, город должен развиваться, но не за счет уничтожения наследия азербайджанского народа. Чтобы читателям haqqin.az было понятно, эти «могильщики» Баку уже нацелились на исторические здания в районе Азербайджанской драмы. Все это не может не беспокоить тех, кто любит Баку и думает о будущем нашего города. Просто так проектировщики не стали бы выполнять столь масштабную работу. Кто-то заказал и оплатил архитекторам подготовку проекта. А это значит, что над архитектурными памятниками Баку нависла реальная угроза». По словам Абдула Гусейнова, от имени общественного объединения архитекторов Vətəndaş были отправлены в Союз архитекторов документы с рекомендацией включить в реестр памятников исторического наследия несколько десятков домов, расположенных в районе бывшей Советской улицы.

«Мы знаем, что Союз архитекторов представил эти документы в госструктуры, - отметил Гусейнов. – И если завтра какой-то чиновник даст разрешение на снос зданий и домов на этом участке, наша общественность должна знать: члены объединения архитекторов Vətəndaş заранее обозначили, где и какие здания в указанной зоне Баку должны быть дополнительно включены в реестр и взяты под защиту государства». Абдул Гусейнов утверждает, что список памятников архитектуры в реестре не пополнялся с 2001(!!!) года. «В наш адрес звучат абсурдные упреки: мол, зачем Союз архитекторов занимается памятниками архитектуры? Однако в Госкомитете градостроительства и архитектуры Азербайджана открыто заявляют: перед тем, как дать разрешение на строительство на том или ином участке столицы, они в обязательном порядке сверяются не только с официальным реестром, но и с нашим списком 300 зданий, подлежащих к внесению в реестр исторических памятников». По мнению эксперта, одним из рациональных вариантов защиты исторических памятников могло бы стать рассредоточение центра города, чтобы у Баку был не один, а несколько центров.

«Как свидетельствует практика градостроения, существование одного центра создает много проблем, - считает Абдул Гусейнов. – Пока городская инфраструктура не начала задыхаться, необходимо рассредоточить Баку. Я имею в виду не только дорожные пробки, но и коммуникации, связанные со сточными водами, канализацией, электроснабжением... Другая проблема заключается в градации памятников. У нас они разделены на памятники всемирного наследия, а также государственного и местного значения. Из трех этих градаций разрешено приватизировать только памятники местного значения. Таким образом, закон позволяет выкупить дом, являющийся памятником истории местного значения, и это приводит к весьма печальным последствиям. В таких домах владельцы, как правило, осуществляют не реконструкцию и реставрацию, а обычный ремонт. То есть меняют внешний вид, планировку дома, тем самым лишая памятник его исторического облика и зачастую приводя его в аварийное состояние. В этом деле необходимо ориентироваться на западный опыт, где без проекта реставрации и консультации архитекторов приватизировать дом вам просто не дадут. Кстати, в Европе даже после приватизации владелец не имеет права менять что-либо в планировке дома». По словам эксперта, одна из самых острых проблем сегодня является защита памятников, относящихся к периоду архитектурного конструктивизма - авангардного направления советской архитектуры 20-30-х годов ХХ века, вдохновленное техническим прогрессом. Это направление является выдающимся достижением советской архитектуры, новым течением и уникальным взглядом на форму и функциональность зданий. Наиболее распространенным типом общественных зданий, воплотившим основные принципы конструктивизма, стали здания клубов, домов культуры, фабрик-кухонь, а также жилые дома. Архитектура конструктивизма на много десятилетий опередила свое время. Однако сегодня ее приходится защищать от варварских реконструкций и сносов, тогда как во всем мире это направление давно уже признано важнейшим вкладом в мировую культуру ХХ века. Такие звезды мирового градостроения, как Заха Хадид, Рем Колхас, Питер Айзенман, еще в 70–80-х годах прошлого века говорили о безусловном влиянии советского авангарда на их творчество.

«Баку чрезвычайно богат на здания в конструктивистском стиле, - говорит эксперт. – Тем чудовищнее выглядит тот факт, что их буквально стирают с лица земли столицы Азербайджана. К примеру, уже который год сознательно доводят до разрушения знаменитый рабочий клуб имени «1 Мая» на улице Бабека в поселке Забрат. Этот рабочий клуб в авангардном стиле был построен по проекту известного азербайджанского архитектора Константина Сенчихина, которого называли «бакинским Ле Корбюзье». Мы рекомендовали внести это здание в реестр архитектурных памятников. Интересно, что во время нашего последнего посещения этого здания охранник пытался помещать нам его сфотографировать. Мол, это частная собственность. Тем не менее скрыть тот факт, что в историческом здании устроили хлев и держат там баранов и коз, невозможно. Спрашивается, зачем приводить в аварийное состояние многофункциональное здание, которое можно реконструировать и адаптировать под ведомственный театр, детскую музыкальную студию, торговый центр, под хостел в конце концов? Но вместо этого владельцы терпеливо ждут, когда дом разрушится». По словам Абдула Гусейнова, у зданий периода советского конструктивизма была уникальная типология. Например, в Баку было несколько фабрик-кухонь, предназначавшихся для приготовления еды для столовых предприятий, заводов, фабрик, детских учреждений и пр. Подобные «пищевые комбинаты» предназначались для реализации чисто социалистической идеи раскрепощения и высвобождение женщины из «рутины» домашнего хозяйства и вовлечения ее в производство. С точки зрения архитектуры, фабрики-кухни представляют собой памятники послереволюционной эпохи, воплотившие смелые фантазии рационалистов и конструктивистов.

«В Баку сохранились несколько зданий фабрик-кухонь, - рассказал эксперт. - Одна из них расположена в поселке Баилово и адаптирована под родильный дом. Также сохранились интересные здания промышленной архитектуры, функционировавшие как хлебозаводы. Одно из них до сих пор используют как большую пекарню. В разных районах Баку есть постройки конструктивистского периода, которые строились конкретно под клубы рабочих, тресты, заводы, Дома культуры и пр. Жилые дома в конструктивистском стиле в большом количестве есть в районе между улицами Инглаб и Бакиханова, на территории бывшего Черного, а ныне Белого города, а также в Сабунчинском и Сураханском районах. В частности, строительство жилых домов для рабочих поселков в стиле советского авангарда было предусмотрено в генплане Баку на 1925-1926 годы. Такие дома называли «жилыми комбинатами» и адаптировали их для жизни и быта рабочих или, как тогда говорили, трудящихся. Во дворе каждого дома был кухонный блок, отдельно прачечная, баня и пр. Санузлы в квартирах были, но бани находились во дворах. Хотя большинство жилых домов разрушено, но уцелевшие все еще можно реконструировать. К примеру, находящаяся в аварийном состоянии баня квартала жилищного комбината находится на пересечении улицы Бакиханова и Джейхуна Гаджибейли. В то же время есть прекрасные примеры реставрации зданий, спроектированных в конструктивистском стиле. К примеру, здание «Азернешер» или бывший спорткомплекс «Динамо» в Сабаильском районе, адаптированный под отель.