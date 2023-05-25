Генерал Самвел Бабаян рвется к власти в Ханкенди

Бывший «секретарь Совбеза» карабахских сепаратистов Самвел Бабаян на созванном им митинге в Ханкенди 15 мая заявил, что хочет занять должность «госминистра» карабахских сепаратистов, обратившись с этим требованием к так называемому «президенту» Араику Арутюняну.

Арутюнян в ответ пообещал провести 10-дневные консультации, сообщает газета «Грапарак». Источники газеты высказывают мнение, что если Бабаян будет назначен, действующий «госминистр» Гурген Нерсисян, связанный с Бабаяном, вернется на свою прежнюю «должность генерального прокурора», которая до сих пор остается вакантной.