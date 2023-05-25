В Ташкенте отмечают 100-летие Гейдара Алиева

Рамиль Алиев, собкор 13:11

Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов в рамках визита в Узбекистан посетил совместно с послом Азербайджана в Узбекистане Гусейном Гулиевым, председателем Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Министерстве культуры и туризма Узбекистана Рустамбеком Курбановым и азербайджанской общиной площадь в Ташкенте имени общенационального лидера Гейдара Алиева. Кроме того, в рамках “Года Гейдара Алиева” Ф.Мурадов провел встречу с азербайджанской диаспорой, представляющих Ташкент, Бухару, Самарканд и другие города Узбекистана.

В своей речи Фуад Мурадов подчеркнул неоценимые заслуги основателя современного Азербайджана и диаспорского строительства в стране Гейдара Алиева в нашей истории, отметил, что в рамках “Года Гейдара Алиева” во всем мире проводятся мероприятия различного характера. Он подробно рассказал о деятельности 20 зарубежных домов Азербайджана, 15 координационных советов, азербайджанских воскресных школах, организованных под эгидой “Карабах”, “Низами Гянджеви” и пр., IV Летнем лагере диаспорской молодежи, который планируется провести в нынешнем году в Нахчыване, позитивно оценил интеграцию азербайджанской общины. Затем в Ташкентском государственном университете узбекского языка и литературы имени Алишера Навои состоялась международная научно-практическая конференция на тему “История развития связей, новый этап и перспективы сотрудничества между Узбекистаном и Азербайджаном”, посвященная 100-летию со дня рождения основателя современного Азербайджанского государства Гейдара Алиева и 20-летию Азербайджанского национального культурного центра в Узбекистане. Мероприятие было организовано Азербайджанским национальным культурным центром при совместной поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой и Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами Узбекистана.

Обращаясь к участникам конференции, председатели комитетов двух стран Рустамбек Курбанов и Фуад Мурадов остановили свое внимание на факторе Гейдара Алиева, сыгравшего исключительную роль в формировании союза двух стран. На конференции прозвучали доклады на темы “Феномен Гейдара Алиева”, "Гейдар Алиев и вопрос территориальной целостности Азербайджана", “Гейдар Алиев – вечный друг узбекского народа”, “Роль Общества дружбы Узбекистан-Азербайджан в укреплении связей братских народов”, "Произведения, переведенные с азербайджанского языка на узбекский и их значение”. На конференции выступили член Союза писателей Узбекистана, литературовед Бобохан Мухаммед Шариф, исполнительный директор Института истории НАНА Ильгар Нифталиев, доктор философских наук, профессор Джамиля Шермухамедова, исполнительный директор Общества дружбы Узбекистан-Азербайджан Эркин Нуриддинов, профессор Узбекского государственного университета мировых языков Тохир Каххоров, директор Азербайджанского культурного центра Самир Аббасов. Участники мероприятия с особым интересом восприняли теплые воспоминания литературоведа Бобохана Мухаммеда Шарифа и профессора Джамили ханым Шермухамедовой о Гейдаре Алиеве. Очередная встреча состоялась в Ташкентском государственном педагогическом университете, носящем имя великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви. Председатель комитета вместе со студенческо-преподавательским коллективом посетил возведенный в университете памятник Низами Гянджеви, ознакомился с функционирующим здесь центром. Руководство университета проинформировало гостей о работе, проводимой в области пропаганды азербайджанского языка и литературы, переведенных на азербайджанский и узбекский языки и изданных книгах. Затем встреча со студенческо-преподавательским коллективом университета продолжалась взаимным обменом мнениями, презентациями, обсуждались будущие совместные проекты.