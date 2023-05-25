Россия открывает консульство в Зангезуре

Россия откроет свое консульство в Зангезуре. Об этом в ходе армяно-российского экспертного круглого стола в Москве сообщил заместитель директора 4-го департамента стран СНГ МИД России Сергей Пальтов.

«В ходе состоявшейся 25 мая в Москве двусторонней встречи Пашинян-Путин армянская сторона одобрила открытие российской стороной консульства в Зангезуре», - сказал он.

По словам российского дипломата, «было принято решение не проходить в процессе создания консульства длительные государственные процедуры, которые потребуют не менее года, а пойти по упрощенному пути».

«Принято решение направить туда людей, чтобы они уже там на месте начали работать и внесли свой вклад не только в сохранение армяно-российской дружбы, но и в безопасность этого стратегически важного региона Армении. Надеюсь, наш визит в июне будет результативным», - заявил Пальтов.