Россия может построить вторую атомную электростанцию в Турции

Россия может выступить подрядчиком проекта строительства атомной электростанции (АЭС) в Турции на берегу Черного моря около города Синоп, сообщил директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.

По его словам, Россия будет ожидать официального предложения турецкой стороны, если турецкие власти решат, что наиболее подходящий кандидат в подрядчики для нового проекта - российская сторона.

«Готовы к взаимодействию с Анкарой и по будущей АЭС «Синоп». Стройки такого масштаба предполагают кропотливые изыскания, всестороннюю оценку проекта, обеспечение необходимых условий для реализации, тщательную проработку характеристик будущего энергообъекта.

Успешное строительство АЭС «Аккую» подтверждает, что сообща мы можем претворять в жизнь грандиозные проекты вопреки внешнему противодействию», - сказал Пилипсон.