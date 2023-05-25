Саудовская Аравия выразила недовольство России

Эр-Рияд считает, что Москва не в полной мере выполнила свое обещание сократить добычу нефти и тем самым ставит под угрозу усилия королевства поднять цены на энергоносители. В связи с этим саудовские чиновники обратились к российским коллегам с просьбой соблюдать договоренности.

По данным источников, разногласия между двумя крупнейшими производителями нефти в мире «очень заметны» в преддверии министерской встречи стран ОПЕК+. Участники картеля должны собраться 4 июня в Вене, чтобы обсудить план добычи на второе полугодие.

Саудовская Аравия, которая де-факто является лидером ОПЕК, и другие производители нефти в начале апреля внезапно объявили о добровольном сокращении ее добычи на 1,65 млн баррелей в сутки. Котировки Brent отреагировали ростом. Этому решению предшествовало резкое падение цен на нефть в конце марта на фоне потрясений в мировом банковском секторе.

Однако последние данные свидетельствуют о том, что Россия продолжает закачивать на рынок большие объемы нефти, рассказали WSJ представители нефтяной отрасли и трейдеры. Это помогло ей увеличить свои доходы, но ухудшило ситуацию с избытком предложения. Цены на нефть в итоге упали почти на 10% по сравнению с апрелем, пишет газета. В пятницу баррель Brent стоил $76,95.

Как действия России повлияют на ее энергетический союз с Саудовской Аравией и что будет делать королевство, пока неясно.