Посол России пожаловался на дискриминацию россиян

Россия готова к мирным переговорам с Украиной, но не откажется от своих условий, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью BBC.

«Для нас важны две вещи. Чтобы Украина не представляла угрозы для России - это первое.

И второе - чтобы к россиянам и украинцам относились как к (представителям) остальных стран мира. Как к французам относятся в Бельгии, или к итальянцам или немцам в Швейцарии, а не по-особенному.

Мы не можем терпеть дискриминации. Это грубое нарушение (Всеобщей) декларации прав человека и всех других документов», - сказал посол.