Казахстану стоит присоединиться к Союзному государству России и Белоруссии, тогда «будет ядерное оружие на всех», заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопрос журналиста.

Ранее в ходе выступления на пленарном заседании II Евразийского экономического форума президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев указал на «феномен» Союзного государства России и Беларуси в структуре ЕАЭС и наличии «одного ядерного оружия на двоих». В связи с этим казахстанский лидер предложил обсудить проблему разного уровня интеграции стран.

Комментируя опасения Токаева, Лукашенко усомнился в том, что казахстанский президент «переживает по этому поводу». По его словам, никто не выступает против наличия у Казахстана и других стран таких же тесных отношений, как у Москвы с Минском.

«А это очень просто: в Союз Беларусь-Россия надо вступать. Все, и будет ядерное оружие на всех. Это мое мнение, это не мнение россиян, но, думаю, что это возможно. Мы стратегически должны понимать, что у нас уникальный шанс объединиться», – сказал он.

Ранее на этой неделе пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай заявил, что республика не намерена создавать какие-либо союзные государства или вступать в них, хотя «два участника ЕАЭС – Россия и Беларусь – демонстрируют более высокий и тесный уровень сближения».