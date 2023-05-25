Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин открыто обвинил в войне части военной и государственной номенклатуры России, заявил экс-командующий сепаратистов Донбасса Игорь Стрелков (Гиркин).

«Естественно, что он не одинок, если бы он был одинок, если он был самородком, его бы выпололи и выкинули. В лучшем случае, в лучшем случае его заблокировали везде так же, как меня, и никто бы ему под команду не дал бы 80 тысяч человек.

Естественно, что у него огромная крыша, в том числе в кооперативе «Озеро», он член правящей мафии, одной из ее группировок. И теперь мы наблюдаем, как одна из группировок уже через колено ломает существующую ситуацию.

То есть в России заявлена попытка переворота. Пока медийно. Что будет дальше? Не знаю. Тем более что «вагнеровцы» выводятся в тыловые базы, которые у него, между прочим, ни вблизи линии фронта, а разбросаны по всей европейской части Российской Федерации. Из этого я делаю вывод, что смута началась. Теперь осталось только еще вражеское наступление, теперь уже стратегического масштаба. Уже к концу лета у нас ситуация в стране внутриполитическая может измениться до неузнаваемости», - сказал Стрелков.