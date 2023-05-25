Командир воюющего в составе украинской армии «Русского добровольческого корпуса» (РДК) выразил удивление от увиденного на границе России с Украиной.

По его словам, пересечь границу с Россией было проще, чем войти в помещение, где он давал интервью.

«Не думал, что участок границы между воюющими странами не будет охраняться вообще никак. Мы выходим на государственную границу, а там колючая проволока ржавая. И она ржавая ну уже, наверное, лет 10. А в каких-то местах повалены деревья на нее, и я понимаю, что эти деревья - они уже черные. То есть лежат они там Бог знает сколько и просто всем плевать», - сказал командир.

Он добавил, что во время похода ожидал нападения, но ничего не произошло.