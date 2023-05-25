Пригожин решил вернуть завод в Бахмуте украинцам

«Артёмовский (Бахмутский) завод шампанских вин находится под контролем ЧВК «Вагнер». Вся продукция, всё зафиксировано на видео, и всё посчитано, в том числе ёмкости с еще не разлитым шампанским.

У каждого предприятия есть хозяева. И никакая война между государствами, если государство, которое заходит на территорию, хочет сохранить свое лицо, не может быть с изъятием чьей-то частной собственности.

Государственная собственность в рамках конфликта между государствами может быть отчуждена, а частная - неприкосновенна. Необходимо найти решение, каким образом передать либо шампанское, либо шампанское оборудование, урегулировать вопрос частной собственности.

В ближайшее время мы передаём завод Минобороны РФ. И оно будет нести ответственность, чтобы с этого завода ничего не разворовали до принятия юридических решений, как быть с частной собственностью», - сказал Пригожин.