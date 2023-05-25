В Лачине заработала служба скорой помощи

В Лачине заработала служба скорой и неотложной медицинской помощи, сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Там отметили, что персонал бригад скорой помощи, который будет предоставлять услуги в круглосуточном режиме, набран из командированных по принципу очередности сотрудников службы «113» Баку, Ходжавендской и Лачинской районных центральных больниц.

Кроме того, 17 лицам, переехавшим на днях в Лачин, оказана медицинская помощь в связи с артериальной гипертензией, сахарным диабетом и солнечным ударом.