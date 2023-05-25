Министр обороны Украины доволен британскими ракетами

Ракеты Storm Shadow, которые передала Киеву Великобритания, уже используются на фронте. Они 100% поразили все цели, которые определил Генеральный штаб ВСУ, заявил министр обороны Украины Андрей Резников.

«Я могу сказать, что из всех пусков, которые происходили, все 100% поразили цели, определенные Генеральным штабом», - заявил он.

Резников добавил, что во время визита министра обороны Британии Бена Уоллеса в Украину ему представили пилотов, которые применяли ракеты.

«Поэтому, когда Бен Уоллес приезжал к нам на прошлой неделе, то я имел честь представить ему двух наших пилотов, которые уже применяли эти ракеты на поле боя против врага», - сообщил министр.