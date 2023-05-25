Алиев поздравил Эрдогана обновлено
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня позвонил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщает официальный сайт главы государства.
Глава государства поздравил Эрдогана с победой на президентских выборах. Он оценил эту победу как доверие народа Турции к политике, проводимой Эрдоганом, и выразил уверенность в том, что под его руководством всестороннее развитие Турции будет продолжаться и в последующие годы.
Алиев пожелал Эрдогану новых успехов в деятельности во имя процветания турецкого народа и прогресса страны.
Президент Турции поблагодарил Алиева за поздравления и добрые слова, а также передал поздравления с Днем Независимости.
Президент Азербайджана выразил благодарность за поздравление.
Алиев пригласил Эрдогана посетить Азербайджан с официальным визитом.
Приглашение было с благодарностью принято.
Главы государств еще раз выразили уверенность в том, что дружеские и братские отношения между Баку и Анкарой будут и впредь успешно развиваться во всех сферах.
В ходе телефонного разговора были обсуждены вопросы, связанные с перспективами сотрудничества.
*** 21:05
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев не стал дожидаться официальных результатов и в ходе телефонного разговора «искренне поздравил президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана с убедительной, исторической победой на президентских выборах, состоявшихся сегодня».
Свои поздравления Эрдогану также передал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан: «Поздравляю президента Реджепа Тайипа Эрдогана с бесспорной победой на выборах! Tebrikler, Sayın Cumhurbaşkanı!», - написал он в своем твиттере.
*** 20:51
Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана после обнародования предварительных результатов второго тура президентских выборов, которые свидетельствуют о победе Эрдогана на выборах.