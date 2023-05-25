Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня позвонил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщает официальный сайт главы государства.

Глава государства поздравил Эрдогана с победой на президентских выборах. Он оценил эту победу как доверие народа Турции к политике, проводимой Эрдоганом, и выразил уверенность в том, что под его руководством всестороннее развитие Турции будет продолжаться и в последующие годы.

Алиев пожелал Эрдогану новых успехов в деятельности во имя процветания турецкого народа и прогресса страны.

Президент Турции поблагодарил Алиева за поздравления и добрые слова, а также передал поздравления с Днем Независимости.

Президент Азербайджана выразил благодарность за поздравление.

Алиев пригласил Эрдогана посетить Азербайджан с официальным визитом.

Приглашение было с благодарностью принято.

Главы государств еще раз выразили уверенность в том, что дружеские и братские отношения между Баку и Анкарой будут и впредь успешно развиваться во всех сферах.

В ходе телефонного разговора были обсуждены вопросы, связанные с перспективами сотрудничества.