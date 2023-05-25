Последние матчи Премьер-лиги: «Карабах» и «Нефтчи» одержали победы

Отдел спорта

Сегодня двумя матчами 36-го тура завершился сезон в азербайджанской футбольной Премьер-лиге.

Обе игры не имели никакого турнирного значения. Сначала «Нефтчи» на «Баксель Арене» со счетом 1:0 обыграл «Сабах». Единственный гол на 9-й минуте забил Эмин Махмудов.

Ну а в заключительной встрече чемпионата «Карабах» на «Азерсун Арене» обыграл «Туран-Товуз» - 3:1. Уже на 2-й минуте Редон Джиджа открыл счет в матче. На 47-й минуте Леандро Андраде удвоил преимущество «Карабаха». Руни Эва на 61-й минуте один мяч отыграл. А точку в игре на 72-й минуте поставил Муса Гурбанлы.

После окончания матча начнется церемония награждения призеров Премьер-лиги.

Турнирное положение:

1. «Карабах» - 90 очков (36 матчей)

2. «Сабах» - 81 (36)

3. «Нефтчи» - 68 (36)

4. «Габала» - 50 (36)

5. «Зиря» - 50 (36)

6. «Туран-Товуз» - 39 (36)

7. «Сумгаит» - 31 (36)

8. «Кяпяз» - 31 (36)

9. «Сабаил» - 29 (36)

10. «Шамахы» - 25 (36).