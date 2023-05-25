Последние матчи Премьер-лиги: «Карабах» и «Нефтчи» одержали победы
Сегодня двумя матчами 36-го тура завершился сезон в азербайджанской футбольной Премьер-лиге.
Обе игры не имели никакого турнирного значения. Сначала «Нефтчи» на «Баксель Арене» со счетом 1:0 обыграл «Сабах». Единственный гол на 9-й минуте забил Эмин Махмудов.
Ну а в заключительной встрече чемпионата «Карабах» на «Азерсун Арене» обыграл «Туран-Товуз» - 3:1. Уже на 2-й минуте Редон Джиджа открыл счет в матче. На 47-й минуте Леандро Андраде удвоил преимущество «Карабаха». Руни Эва на 61-й минуте один мяч отыграл. А точку в игре на 72-й минуте поставил Муса Гурбанлы.
После окончания матча начнется церемония награждения призеров Премьер-лиги.
Турнирное положение:
1. «Карабах» - 90 очков (36 матчей)
2. «Сабах» - 81 (36)
3. «Нефтчи» - 68 (36)
4. «Габала» - 50 (36)
5. «Зиря» - 50 (36)
6. «Туран-Товуз» - 39 (36)
7. «Сумгаит» - 31 (36)
8. «Кяпяз» - 31 (36)
9. «Сабаил» - 29 (36)
10. «Шамахы» - 25 (36).