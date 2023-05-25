Турецкая пресса: первое поздравление пришло из братского Азербайджана
Большинство телеканалов и известных новостных агентств Турции широко осветили поздравление президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым своего турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах.
«Первое поздравление с победой президента Эрдогана пришло из братского Азербайджана», - под таким заголовком сообщает об этом турецкая пресса.
Турецкие СМИ также особо подчеркнули тот факт, что Алиев пригласил Эрдогана в Азербайджан.
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