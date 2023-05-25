Подоляк: Россия намеренно подрывает глобальную безопасность
Заявления президента Беларуси Александра Лукашенко относительно «легкого» получения ядерного оружия подрывают принципы глобальной безопасности, написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем твиттере.
«Ядерные» заявления Лукашенко прямо указывают на то, что Россия намеренно «убивает» концепцию глобального ядерного сдерживания и «прячет» ключевой глобальный договор о нераспространении ядерного оружия», - подчеркнул Подоляк.
Он подчеркнул, что такая тактика России и Беларуси фундаментально подрывает принципы глобальной безопасности.
«Решение может быть только одно. Необходима жесткая позиция ядерных государств; соответствующие резолюции ООН/МАГАТЭ; объемные санкции против «Росатома»; системные финансовые санкции в отношении Беларуси и остаточно в отношении России», - заявил Подоляк.