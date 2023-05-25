Путин поздравил Эрдогана

Президент России Владимир Путин поздравил действующего лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост главы страны. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Российский лидер при этом назвал коллегу дорогим другом.

«Уважаемый господин Эрдоган, дорогой друг, примите искренние поздравления по случаю Вашего переизбрания на пост президента. Победа на выборах стала закономерным результатом Вашей самоотверженной работы на посту главы Турецкой Республики, наглядным свидетельством поддержки турецким народом Ваших усилий по укреплению государственного суверенитета и проведению самостоятельной, независимой внешней политики», - говорится в поздравительной телеграмме.

Путин отметил, что в России высоко ценят вклад Эрдогана в упрочение дружественных отношений двух стран. Российский лидер подвердил, что Москва готова к продолжению конструктивного диалога «по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня». Путин упомянул такие совместные проекты, как строительство АЭС «Аккую» и создание на территории Турции газового хаба.

«От души желаю Вам новых успехов в столь ответственной деятельности во главе государства, а также крепкого здоровья и благополучия», - заключил Путин.