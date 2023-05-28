В Армении учреждено движение с призывом смены власти

Группа представителей интеллигенции, малого и среднего бизнеса и других слоев армянского общества объявила об учреждении беспартийного народного движения «Мать Армения». Соответствующее заявление инициативная группа распространила в воскресенье.

Цель инициаторов движения, как отмечается в заявлении, не приход к власти, а формирование правительства национального согласия, которое в течение года должно провести внеочередные выборы.

Согласно декларации движения, «необходима новая власть, состоящая, во-первых, из специалистов в своих отраслях, во-вторых – из людей с высокими моральными качествами».