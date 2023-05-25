Украинцы бьют по уходящим из Бахмута «вагнеровцам»

Боевики ЧВК «Вагнер» выходят из Бахмута в потрепанном и разбитом состоянии, на их место заводят силы регулярных войск российской армии, рассказал в эфире телемарафона представитель Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.

«Мы наблюдаем у врага ротационные процессы. В частности, и преступной организации «Вагнер» - они проводят ротацию, поэтому для нас это не причина, чтобы не наносить по ним удары», - сказал Череватый.

По его словам, у ЧВК есть большое желание выйти из Бахмута, учитывая колоссальные потери, которые они понесли, и отметил, что после кровопролитной битвы с ВСУ «вагнеровцы» выходят в потрепанном и разбитом состоянии.

Он привел предварительные данные о том, какие силы Россия заводит в Бахмут: «Туда заходят подразделения регулярных войск оккупантов, воздушно-десантные, мотострелковые подразделения.

Нужно еще время, чтобы детальнее их верифицировать. Мы работаем над этим и знаем все их движения. Под каждый из них у нас заготовлен свой план действий. Он точно не усилит их позицию там, и, я так думаю, никак не изменит и не перевернет в их пользу чаши весов, а, скорее, наоборот».