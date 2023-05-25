Зеленский рассчитывает на усиление взаимодействия с Турцией
Украинский лидер Владимир Зеленский в своем твиттере поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на выборах.
«Приветствую президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по случаю победы на президентских выборах», - говорится в сообщении.
Зеленский также отметил, что Украина рассчитывает на дальнейшее укрепление стратегического партнерства во благо обеих стран, а также на усиление взаимодействия для безопасности и стабильности Европы.
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