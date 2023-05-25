Байден, Макрон и Шольц поздравили Эрдогана
Президент США Джо Байден поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием.
«Я с нетерпением жду продолжения совместной работы в качестве союзников по НАТО по двусторонним вопросам и общим глобальным вызовам», - заявил Байден.
Французский президент Эммануэль Макрон в своем поздравлении отметил, что Франции и Турции предстоит «вместе преодолеть большие трудности».
Канцлер Германии Олаф Шольц поздравил Эрдогана с победой в своем твиттере, отметив, что ФРГ и Турция являются «близкими партнерами и союзниками», связанными с общественной и с экономической точек зрения.
«Теперь мы хотим с воодушевлением продвигать общие темы», - написал Шольц.