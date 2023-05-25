В Баку стартует чемпионат мира с участием 145 стран

В первый день соревнований будут разыграны два комплекта наград. В весовой категории до 68 кг азербайджанский таэквондист Джавад Агаев начнет борьбу с 1/32 финала. Его соперником будет победитель поединка между представителями Кыргызстана и Эфиопии.

Сегодня в бакинском «Кристалл Холле» стартует чемпионат мира по таэквондо.

Также сегодня будут соревноваться женщины в весе до 57 кг. Здесь Азербайджан не представлен.

Соревнования начнутся в 09:00. Церемония открытия стартует в 16:30, а финальный блок – в 18:30.

Всего в чемпионате мира примут участие 949 таэквондистов из 145 стран.