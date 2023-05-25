Байден объявил: «Катастрофический дефолт» отменяется

«Это снимает угрозу катастрофического дефолта, защищает наше с трудом заработанное и историческое восстановление экономики», — сказал в воскресенье Байден.

Президент США Джо Байден и спикер Палаты представителей Кевин Маккарти завершили работу над соглашением о приостановке действия потолка государственного долга до 1 января 2025 года, передает Reuters.

Документ с текстом соглашения содержит 99 страниц. Помимо приостановления лимита госдолга, оно ограничит расходы на 2024 и 2025 годы, вернет неиспользованные средства на борьбу с пандемией коронавируса, ускорит процесс выдачи разрешений на некоторые энергопроекты и др.

Теперь сделку должны одобрить в обеих палатах Конгресса до 5 июня, после этой даты Минфин США не сможет выполнять свои обязательства в нынешних условиях. Если Сенат и Палата представителей одобрят соглашение, это предотвратит дефолт, став результатом нескольких недель напряженных переговоров между Белым домом и Конгрессом.

Как пишет Reuters, некоторые конгрессмены-республиканцы подвергли критике компромисс и заявили, что попытаются помешать прохождению документа. Но, по словам Маккарти, более 95% конгрессменов ожидали эту сделку в нетерпении, большинство республиканцев его поддержит.