Проживающие в Азербайджане граждане Турции поддержали Эрдогана
Большинство граждан Турции, проголосовавших в Азербайджане во втором туре президентских выборов в Турции, поддержали Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщило Anadolu со ссылкой на официальные источники.
Согласно сообщению, в Азербайджане было создано 15 избирательных участков, 53,59% избирателей (2 644 голоса) проголосовали за Реджепа Тайипа Эрдогана, 46,41% (2 290 голосов) - за Кемаля Кылычдароглу.
Всего в голосовании в Азербайджане приняли участие 4 983 гражданина Турции. 4 934 бюллетеня были признаны действительными, 49 - недействительными.