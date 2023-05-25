Посланник премьера Британии едет в Баку
Торговый посланник премьер-министра Великобритании баронесса Эмма Николсон сегодня, 29 мая, начинает официальный четырехдневный визит в Азербайджан.
Цель визита - участие в Бакинской энергетической неделе, а также подчеркнуть приверженность Великобритании укреплению экономических связей с Азербайджаном.
В Баку Эмма Николсон встретится с министром энергетики Парвизом Шахбазовым, спикером парламента Сахибой Гафаровой и представителями энергетических, строительных и медицинских компаний, сообщили в посольстве Великобритании в Баку.