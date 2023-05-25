Провокация армян в Карабахе заявление Минобороны Азербайджана
Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу, сообщает Минобороны Азербайджана.
Согласно сообщению оборонного ведомства, вечером 28 мая позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении Агдамского района, были обстреляны незаконными армянскими вооруженными формированиями на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы.
Подразделения азербайджанской армии, дислоцированные на указанном направлении, приняли адекватные ответные меры, отмечается в сообщении ведомства.