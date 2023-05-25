Мухаррем Индже поздравил Эрдогана и обратился к оппозиции Турции

Бывший кандидат в президенты Турции Мухаррем Индже призвал оппозицию задуматься о совершенных ею ошибках после победы Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре президентских выборов.

«Желаю, чтобы президентские выборы, которые прошли… в спокойной обстановке, пошли на пользу нашей стране и нашему народу. Поздравляю Реджепа Тайипа Эрдогана, переизбранного на пост президента…, и желаю ему удачи в решении накопившихся проблем страны. В ближайшие дни я проведу подробную оценку результатов выборов. А пока предлагаю оппозиции подумать о том, в чем мы ошиблись», - написал Индже в Twitter.

Лидер Партии отечества Мухаррем Индже 11 мая заявил, что отказывается от дальнейшего участия в выборах. В качестве причины он назвал давление на него в форме различных провокаций, обвинений и дезинформации, не уточнив подробностей. По сообщениям телеканала TRT, были задержаны 13 подозреваемых, опубликовавших провокационные посты о кандидате в соцсетях, выданы ордера на арест четырех человек, которые находятся за границей.