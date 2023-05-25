Турки не испугались! наше послесловие

Айдын Керимов, автор haqqin.az

И накануне первого, и накануне второго тура выборов Турцию и ее граждан постоянно пугали, предрекая всевозможные бедствия, если она сделает «неправильный выбор». Эти угрозы шли как от оппозиции, так и из-за рубежа - и чего только они в себя не включали.

И экономический крах, и тотальное поражение на внешнеполитических фронтах. И политический раскол в стране, и засилье мигрантов, число которых в каждом выступлении того же Кылычдароглу непрерывно росло, остановившись на десяти миллионах, но, продлись кампания чуть дольше, то и эту бы цифру перешагнули.

«Мутный он какой-то, бай Кемаль, непостоянный», - решил турецкий избиратель

Обещали, делая честные, хотя правильнее было бы сказать – оловянные, глаза, что команда Эрдогана полностью провалит программу восстановления разрушенных землетрясением районов, называя все усилия по строительству и восстановлению «фальшивыми». Достаточно вспомнить слова Мераль Акшенер по поводу закладки фундамента больницы в Дефне: «Заливка бетона на пустой земле, фальшивая церемония закладки фундамента».

И даже за несколько часов до начала второго тура неформальный лидер прокурдской HDP Селахаттин Демирташ, находящийся в заключении, буквально возопил как ветхозаветный пророк, призывая своих сторонников голосовать за Кемаля Кылычдароглу такими словам: «Завтра не конец света, но может быть конец демократии и экономики. Завтра не конец света, но это могут быть последние выборы».

Словом, психологическое давление на турецкого избирателя зашкаливало, организованное в лучших традициях информационной войны – а чем еще, по большому счету, является любая избирательная кампания? Его то запугивали, то обещали всяческие пряники – дескать, если победит конкурент Эрдогана, то вместо апокалипсиса будут вам молочные реки и безоглядная и безграничная внешняя помощь турецкой экономики от щедрых иностранных спонсоров.

Он мечтал сделать из Эрдогана «хромую утку», но сам стал «сбитым летчиком»

Вакханалия творилась знатная. Вплоть до того, что когда бай Кемалю не удалось победить в первом туре, многие либерально настроенные представители турецкого среднего класса начали приобретать авиабилеты с целью выезда на ПМЖ из страны в Европу.

Но более 50% турецких избирателей не испугались и сумели выстоять под беспрецедентным психологическим давлением, отдав свои голоса лидеру, в которого поверили. А главное – поверили в то, что именно он сможет за оставшийся срок, а Эрдоган уже заявил, что этот его срок будет последним, завершить грандиозные преобразования в Турции.

Об итогах нынешних выборов и причинах, почему они прошли именно так, а не иначе, еще будет написано немало. Как немало появится и различных конспирологических версий – о «руке Москвы», о «руке Азербайджана» и прочем, что уже начинается в кругах турецкой оппозиции, где уже начался процесс поиска виновного в поражении. Особенно обидном из-за того, что 8 из 10 социологических опросов отдавали победу именно ей.

Кылычдароглу для Турции теперь уже прошлое. В будущее она предпочитает шагнуть с действующим президентом

Но основная причина, думается, не в таинственных «руках» и «ногах». А в том, что Эрдоган сумел предложить турецким избирателям ту картину будущего, которая более половине из них пришлась по душе. Оппозиция же – не смогла.

Метания Кылычдароглу между сердечками и ценами на лук в первом туре и ультранационалистическими заявлениями во втором – дали совершенно противоположный эффект тому, чего ожидал от них его избирательный штаб. «Мутный он какой-то, бай Кемаль, непостоянный», - решил турецкий избиратель. – «И полагаться на него нельзя, а уж на его слова – тем более».

Впрочем, не прошло и нескольких часов после того, как Кылычдароглу проиграл свои десятые выборы, как он принялся развеивать главный, как ему представляется, страх турецких избирателей: потерять почтенного бая Кемаля на политических радарах Турции. «Я боролся за вас и буду продолжать бороться за вас», - заявил он. Как будто сейчас нет важнее вопроса для турецкой оппозиции.

Но судьба и воля турецкого избирателя распорядились иначе. Кылычдароглу мечтал сделать из Эрдогана «хромую утку», но сам стал «сбитым летчиком». Турция показала вчера, что не боится угроз, если сделает «неверный выбор». А потому Кылычдароглу для нее теперь уже прошлое. В будущее она предпочитает шагнуть с действующим президентом.