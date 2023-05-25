Айдын Керимов, автор haqqin.az 10:42

И накануне первого, и накануне второго тура выборов Турцию и ее граждан постоянно пугали, предрекая всевозможные бедствия, если она сделает «неправильный выбор». Эти угрозы шли как от оппозиции, так и из-за рубежа - и чего только они в себя не включали. И экономический крах, и тотальное поражение на внешнеполитических фронтах. И политический раскол в стране, и засилье мигрантов, число которых в каждом выступлении того же Кылычдароглу непрерывно росло, остановившись на десяти миллионах, но, продлись кампания чуть дольше, то и эту бы цифру перешагнули.

Обещали, делая честные, хотя правильнее было бы сказать – оловянные, глаза, что команда Эрдогана полностью провалит программу восстановления разрушенных землетрясением районов, называя все усилия по строительству и восстановлению «фальшивыми». Достаточно вспомнить слова Мераль Акшенер по поводу закладки фундамента больницы в Дефне: «Заливка бетона на пустой земле, фальшивая церемония закладки фундамента». И даже за несколько часов до начала второго тура неформальный лидер прокурдской HDP Селахаттин Демирташ, находящийся в заключении, буквально возопил как ветхозаветный пророк, призывая своих сторонников голосовать за Кемаля Кылычдароглу такими словам: «Завтра не конец света, но может быть конец демократии и экономики. Завтра не конец света, но это могут быть последние выборы». Словом, психологическое давление на турецкого избирателя зашкаливало, организованное в лучших традициях информационной войны – а чем еще, по большому счету, является любая избирательная кампания? Его то запугивали, то обещали всяческие пряники – дескать, если победит конкурент Эрдогана, то вместо апокалипсиса будут вам молочные реки и безоглядная и безграничная внешняя помощь турецкой экономики от щедрых иностранных спонсоров.

Вакханалия творилась знатная. Вплоть до того, что когда бай Кемалю не удалось победить в первом туре, многие либерально настроенные представители турецкого среднего класса начали приобретать авиабилеты с целью выезда на ПМЖ из страны в Европу. Но более 50% турецких избирателей не испугались и сумели выстоять под беспрецедентным психологическим давлением, отдав свои голоса лидеру, в которого поверили. А главное – поверили в то, что именно он сможет за оставшийся срок, а Эрдоган уже заявил, что этот его срок будет последним, завершить грандиозные преобразования в Турции. Об итогах нынешних выборов и причинах, почему они прошли именно так, а не иначе, еще будет написано немало. Как немало появится и различных конспирологических версий – о «руке Москвы», о «руке Азербайджана» и прочем, что уже начинается в кругах турецкой оппозиции, где уже начался процесс поиска виновного в поражении. Особенно обидном из-за того, что 8 из 10 социологических опросов отдавали победу именно ей.