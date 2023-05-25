Слова сенатора США о русских оказались монтажом. Но Москва объявила его в розыск

Офис президента Украины предоставил полную версию записи разговора, там фразы о смерти россиян и американских инвестициях не следуют одна за другой, как в опубликованном ранее смонтированном коротком видео.

Сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве не говорил, что смерть россиян — «лучшее, на что мы тратили деньги». Видеозапись была смонтирована, сообщает Reuters.

В полной версии разговора, с которой ознакомилось Reuters, Грэм рассказывает Зеленскому, что сопротивление украинцев напоминает ему о тех временах, когда американцы сражались до последнего человека, «мы хотели или быть свободными, или умереть». Зеленский в ответ говорит, что теперь американцы свободны, украинцы тоже будут свободными. Сенатор продолжает: «А русские умирают». «Да, но они пришли на нашу территорию. Мы не воюем на их территории», — отвечает ему президент США.

Фраза «Это лучшее, на что мы тратили деньги», которая в смонтированном виде стояла после слов «русские умирают» и вызвала гневную реакцию российских властей, в этой части разговора не звучала.

Сам Грэм в письменном комментарии, присланном Reuters, заявил, что «российская машина пропаганды, как обычно работает на износ», добавив, что «для Соединенных Штатов помощь в освобождении Украины от российских военных преступников стала хорошей инвестицией».

Грэм отдельно обратился к Дмитрию Медведеву, назвавшему его «старым дураком». «Господин Медведев, если вы хотите, чтобы россияне перестали умирать в Украине, выводите войска. Прекратите вторжение. Прекратите военные преступления. Однако правда состоит в том, что и вам, и Путину российские солдаты безразличны», - заявил Грэм.

В понедельник, 29 мая, российские СМИ сообщают, что в базе розыска МВД России появилась карточка американского сенатора Линдси Грэма. Из нее следует, что сенатора разыскивают по уголовной статье. Накануне дело «по факту русофобских высказываний американского сенатора» поручил возбудить глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.