Россия обстреляла Украину ракетами из Каспийского моря
Ночью Россия выпустила около 40 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 из девяти самолетов стратегической авиации Ту-95МС из района Каспийского моря, сообщает командование Воздушных сил Украины.
Согласно информации, с северного и южного направлений Россия атаковала 35 иранскими БПЛА Shahed-136/131.
Украинские военные заявляют, что уничтожили 66 воздушных целей – 37 крылатых ракет и 29 ударных беспилотников. Кроме того, сбит один разведывательный БПЛА оперативно-тактического уровня.