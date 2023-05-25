Икрам Нур, автор haqqin.az 11:00

На границе Афганистана и Ирана, афганская Нимроз и иранская провинция Систан - Белуджистан, начались перестрелки между иранскими пограничниками и вооруженными отрядами талибов. На данный момент достоверно известно о трех погибших. Разобраться в том, что в действительности происходит сейчас на границе между афганской провинцией Нимроз и иранской Систан - Белуджистан, опираясь на официальные сообщения Кабула и Тегерана, попросту не представляется возможным. Если судить по заявлениям сторон, все были белыми и пушистыми, но вдруг начали стрелять друг в друга.

Для примера заместитель начальника полиции Ирана Касем Резаи заявил: «Не соблюдая международные законы и добрососедские отношения, силы талибов открыли огонь на контрольно-пропускном пункте Сасоли... но встретили решительный ответ». В свою очередь, Энаятулла Ховарезми, представитель Министерства обороны талибов, заявил следующее: «К сожалению, сегодня в очередной раз в приграничном районе Конг провинции Нимроз иранские солдаты открыли огонь», – добавив при этом, что «Исламский Эмират Афганистан считает диалог и переговоры разумным способом решения любой проблемы». Воды Гильменда всегда были предметом спора между Кабулом и Тегераном, но всегда и при всех режимах обе стороны находили возможность достичь компромисса в данном вопросе, руководствуясь принципом: «водный вопрос, конечно, кого хочешь испортит, но неплохо бы при его решении оставаться людьми». Против здравости этого принципа и не поспоришь, но в нынешней истории трудно отделаться от впечатления, что разжигание обычного соседского конфликта из-за воды, первые упоминания о котором в документах двух стран встречаются еще в 1879 году, крайне выгодно кому-то извне. И пальма первенства здесь пока принадлежит российским таблоидам.