Война между Ираном и «Талибаном»? что происходит на границе?
На границе Афганистана и Ирана, афганская Нимроз и иранская провинция Систан - Белуджистан, начались перестрелки между иранскими пограничниками и вооруженными отрядами талибов. На данный момент достоверно известно о трех погибших.
Разобраться в том, что в действительности происходит сейчас на границе между афганской провинцией Нимроз и иранской Систан - Белуджистан, опираясь на официальные сообщения Кабула и Тегерана, попросту не представляется возможным. Если судить по заявлениям сторон, все были белыми и пушистыми, но вдруг начали стрелять друг в друга.
Для примера заместитель начальника полиции Ирана Касем Резаи заявил: «Не соблюдая международные законы и добрососедские отношения, силы талибов открыли огонь на контрольно-пропускном пункте Сасоли... но встретили решительный ответ».
В свою очередь, Энаятулла Ховарезми, представитель Министерства обороны талибов, заявил следующее: «К сожалению, сегодня в очередной раз в приграничном районе Конг провинции Нимроз иранские солдаты открыли огонь», – добавив при этом, что «Исламский Эмират Афганистан считает диалог и переговоры разумным способом решения любой проблемы».
Воды Гильменда всегда были предметом спора между Кабулом и Тегераном, но всегда и при всех режимах обе стороны находили возможность достичь компромисса в данном вопросе, руководствуясь принципом: «водный вопрос, конечно, кого хочешь испортит, но неплохо бы при его решении оставаться людьми».
Против здравости этого принципа и не поспоришь, но в нынешней истории трудно отделаться от впечатления, что разжигание обычного соседского конфликта из-за воды, первые упоминания о котором в документах двух стран встречаются еще в 1879 году, крайне выгодно кому-то извне. И пальма первенства здесь пока принадлежит российским таблоидам.
Словно чертик из табакерки на их страницах за последние часы вдруг появился Абдулхамид Хорасани, которого российские «знатоки Востока» именуют не меньше как «лидером «Талибана». Чему сам Хорасани, умей он читать по-русски, был бы весьма удивлен, а то и польщен. Поскольку к первому эшелону руководства движения талибов никогда не имел отношения. Довольно успешный полевой командир, после победы талибов - начальник службы безопасности «Талибана» в афганской провинции Панджшер, однако вскоре был смещен со своего поста и сейчас подвизается на вторых-третьих ролях.
Так вот этот персонаж, оказывается, как сообщают российские СМИ, «объявил войну Ирану» и «пообещал завоевать Тегеран». Чем и как – тайна великая есть, поскольку никакие военные отряды, кроме пары десятков человек из личного клана Хорасани, ему не подчиняются. А «201-й корпус Халида ибн Валида», самое крупное и боеспособное соединение афганских талибов, находится под плотным контролем министра обороны муллы Якуба. И, что достоверно известно, к границам Ирана не движется.
А несколько бронемашин на видео, которое пытаются представить, как «переброску сил талибов к иранской границе», совершенно невнятны и доказательством чего-либо служить не могут, разве что разогревают влажные фантазии «диванных экспертов».
Но что такое факты для российских «диванных востоковедов»? «Пошла писать губерния»: Война уже топчется у самых ворот Мешхеда, иранского Ватикана, где сосредоточены дом Хаменеи, шиитская святыня имама Резы и все финансовые фонды, шкатулки режима… Азербайджан бы не потянул никакую войну против мулл, а вот талибам это под силу – и прочий бред.
Существует ли вероятность военного столкновения между Кабулом и Афганистаном из-за водных ресурсов Гильменда? К сожалению, да, и haqqin.az неоднократно расписывал, почему это может произойти. Будет ли это столкновение носить масштабный характер? Нет. Поскольку что с одной, что с другой стороны границы находятся вполне вменяемые люди, понимающие, что худой мир лучше доброй ссоры. И, в отличие от «диванных экспертов», кровожадностью типа «кровь, кишки, все расплющило» не страдающие, а предпочитающие пусть с трудом, но договариваться.