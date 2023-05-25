Российский губернатор нашел «решение проблемы» обстрелов Белгорода
Решением проблемы обстрелов Белгородской области РФ с украинской стороны могло бы стать присоединение Харьковской области. РБК передает, что такое заявление сделал губернатор указанного региона Вячеслав Гладков в эфире телеканала «Россия 24», отвечая на вопрос, что нужно сделать для безопасности региона.
«Харьков присоединить к Белгородской области», — сказал Гладков.
«Вы верите в эту возможность?» — спросил корреспондент.
«Это лучший способ решения проблем обстрелов Белгородской области — Харьковская область», — повторил губернатор.