Британская разведка об учениях в Крыму: «Дым не поможет»

Россия пытается замаскировать Крымский мост с помощью дымовой завесы. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, на прошлой неделе российская армия проводила учения в районе Крымского моста, используя дымовую завесу для частичной маскировки самого объекта. Дымовую завесу ставили автомобильные дымогенераторы ТДА-3, вероятно, 28-й бригады войска ядерной, биологической и химической защиты.

По данным британской разведки, российская доктрина считает использование дыма частью маскировки (камуфляжа и обмана), чему она придает большое значение.

"Однако на практике российская маскировка, как правило, была неэффективной в войне в Украине, вероятно, из-за отсутствия сильной функции централизованного планирования и плохой боевой дисциплины на низком уровне", - отмечают британские эксперты.