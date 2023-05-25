Россия ударила по военному объекту в Украине: уничтожено пять дронов
Ночью российская армия ударила по военному объекту в Хмельницкой области Украины, сообщают украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу Хмельницкой областной государственной администрации.
"Продолжаются работы по локализации пожаров на складах горюче-смазочных материалов и хранения боевых материальных ценностей. Выведено из строя пять летательных аппаратов. Начаты восстановительные работы взлетно-посадочной полосы", – сказано в сообщении.
Информация о пострадавших на данный момент уточняется.