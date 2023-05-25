Продолжаются поиски Вафадара Исмаилзаде (2002 г.р.), который, предположительно, утонул в результате падения легкового автомобиля в Верхне-Карабахский канал на территории села Коланы Евлахского района. Об этом сообщается на официальном сайте МЧС Азербайджана.

Согласно сообщению, поиски осуществляет водолазно-поисковая группа Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах МЧС.