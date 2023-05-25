Пашинян недоволен результатами переговоров в Москве

Премьер-министр Армении Никол Пашинян недоволен результатами переговоров с российскими коллегами, которые состоялись 25 мая в Москве, по ситуации на Лачинской дороге и в Карабахе.

По словам армянского премьера, обсуждалась «гуманитарная ситуация в Карабахе» и ситуация на Лачинской дороге.

«Эту тему мы обсудили и с российскими коллегами, и я не могу сказать, что итоги обсуждения удовлетворительные», – заявил Пашинян, указав на «плачевность» текущей ситуации.