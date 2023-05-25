Бывшего начальника охраны Саргсяна арестовали
Бывший начальник охраны экс-президента Армении Сержа Саргсяна Вачаган Казарян арестован, об этом его адвокат Мгер Акопян сообщил армянским СМИ.
Адвокат заявил, что не может обнародовать подробности дела, поскольку дал подписку о неразглашении тайны следствия.
Вачаган Казарян был задержан в июне 2018 года, когда выходил из банка с портфелем, в котором обнаружили 123 тыс. долларов и 436 млн драмов ($904 тыс.). При обыске в доме у его супруги нашли 35 млн драмов ($72,5 тыс.), $1,11 млн и 230,5 тыс. евро. А в принадлежащем Казаряну "Янс Клубе" нашли свыше $1,5 млн наличными. Он был арестован, а спустя некоторое время освобожден под залог. За период следствия он вернул в бюджет $5,8 млн.