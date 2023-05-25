Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 11:53

Официальное признание премьер-министром Армении Николом Пашиняном бывшего Нагорно-Карабахского региона территорией Азербайджана и его достаточно смелые заявления на этот счет возродили надежду на то, что мир между Баку и Ереваном все-таки будет установлен. Однако реваншистско-националистические силы в Армении и сепаратисты, находящиеся под покровительством российских миротворцев в Карабахе, заявляют, что не признают решения Пашиняна. В кругах тех, кто не согласен с курсом армянского премьер-министра, говорят о необходимости организовать против него новое уличное движение и призывают к его свержению. Таким образом, возникает вопрос: сможет ли Пашинян удержать власть, если подпишет мирное соглашение, по которому Карабах будет официально признан территорией Азербайджана?

В настоящее время эта тема активно обсуждается российскими экспертами, которые высказывают различные мнения. С точки зрения некоторых аналитиков, подписание Пашиняном такого соглашения положит конец его политической карьере. Другие полагают, что премьер не столкнется с сильным сопротивлением и сохранит власть. «Для армян имя Никола Пашиняна надолго будет ассоциировано с поражением, — заявил политолог, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко. – Наверняка его решения вызовут протесты, но в итоге армяне смирятся с утратой контроля над Карабахом. На мой взгляд, народного недовольства в Армении избежать не удастся. Тем не менее усталость от войны в обществе нарастает. Постепенно появляется понимание того, что изменить ход конфликта на текущий момент Ереван не способен. Указанные факторы сделают протесты относительно недолгими. Это решение трудное и непростое, но, думаю, в конечном итоге армяне примут его как фактически безальтернативное. Другое дело, что для Пашиняна сложившаяся ситуация, скорее всего, станет концом политической карьеры. Никто не будет поддерживать человека, на чьих плечах лежит груз поражения».

По словам Ткаченко, тот факт, что мирное соглашение будет подписано «где-то в Европе», не должен волновать Москву, потому что над приближением мира в регионе работали три актора: Россия, США и ЕС. «В принципе, наши усилия можно назвать пропорциональными. В Армении и Азербайджане об этом также помнят. Однако Баку и Ереван, вероятно, хотят продемонстрировать свою независимость от Москвы и то, что они являются свободными участниками глобального международного процесса», — сказал аналитик. Другой российский эксперт Владимир Орлов считает, что решение Пашиняна о признании Карабаха территорией Азербайджана не скажется на его положении. «У него большое число сторонников среди сельского населения Армении, но есть риск, что следующие выборы он проиграет, и к власти придут новые люди, которые решат провести ревизию соглашений. Тогда конфликт разгорится с новой силой», — заявил Орлов.