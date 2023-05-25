Пашинян считает «напряженной» обстановку в регионе

Военно-политическая обстановка в регионе продолжает оставаться достаточно напряженной. Об этом в своем выступлении в парламенте 29 мая заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, которые приводят армянские СМИ, связано это не только со сложными отношениями Армении, но и с процессами, происходящими в мире, в отношениях между Россией и Украиной.

«Сейчас получаем очень тревожные сведения о событиях, происходящих на границе Ирана и Афганистана. Армения приняла мирную повестку и мирную стратегию. Мы делаем все возможное, чтобы претворить в жизнь эту повестку», – отметил Пашинян.