Тегеран о текущей ситуации на границе с Афганистаном

Касаясь недавнего пограничного конфликта между Ираном и Афганистаном, министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди заявил, что переговоры с талибами были проведены, сообщает иранское агентство Mehr.

По его словам, на данный момент проблем нет. Пограничный пункт уже открыт для движения.

Говоря о правах Ирана на воду из реки Гильменд, министр Ахмад Вахиди отметил: «Если в плотинах есть вода, сторона «Талибана» должна предоставить долю Ирана, а если нет, этот вопрос должен быть прояснен для нас. Потому что наши эксперты считают, что в этих плотинах есть вода, но талибская сторона утверждает, что воды там нет». Он добавил, что будет сформирован совместный комитет для посещения плотин и решения проблемы.

В субботу утром силы талибов открыли огонь по пограничному пункту Сасоли. В ходе столкновений двое иранских пограничников были убиты, еще двое граждан получили ранения.