Согласно сообщению официального сайта президента, с удовлетворением вспомнив встречи с Чунг Вон Чо, глава азербайджанского государства передал поздравления по случаю 50-летия Всемирной федерации таэквондо. На встрече была подчеркнута важность проведения в Баку 26-го чемпионата мира по таэквондо.

Выразив удовлетворение высоким уровнем организации мероприятия, Чунг Вон Чо отметил, что это спортивное соревнование, в котором принимают участие представители 144 стран, является крупнейшим в истории таэквондо. Гость подчеркнул символическое значение того, что чемпионат совпал с празднованием 100-летия общенационального лидера Гейдара Алиева.

Чунг Вон Чо рассказал об успешном сотрудничестве возглавляемой им федерации с Федерацией таэквондо Азербайджана.

В ходе беседы было отмечено, что развитию спорта в Азербайджане уделяется большое внимание на государственном уровне, подчеркнута важность того, что Азербайджан успешно принимает престижные спортивные соревнования мира.

Отметив, что наряду с Баку современные спортивные комплексы действуют также в районах республики, глава государства сказал, что в освобожденных от оккупации территориях Азербайджана также будет создана разветвленная спортивная инфраструктура.