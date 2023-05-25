На что надеется Пашинян после победы Эрдогана?

Армения надеется на продолжение процесса нормализации отношений с Турцией после выборов в этой стране, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в парламенте.

«Мы надеемся, что после президентских выборов в Турции, там предвыборный этап завершен, мы сможем продолжить процесс нормализации отношений с Турцией в штатном режиме», - цитируют Пашиняна армянские СМИ.

Ранее сообщалось, что Пашинян поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах в Турции, заявив, что ждет продолжения совместной работы для полной нормализации отношений между странами.