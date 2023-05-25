Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о падении обломков российской ракеты на проезжую часть дороги в Оболонском районе Киева.

Из-за падения обломков ракеты начался пожар на крыше двухэтажного здания. По данным Кличко, в Подольском районе госпитализирован один раненый.

Кроме того, украинские СМИ сообщают, что в результате работы ПВО произошло падение обломков в Подольском районе города.

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В Киеве после неспокойной ночи снова раздались взрывы в центральных районах города. Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, экстренные службы выехали по вызову вблизи центра столицы. По предварительной информации, украинская ПВО сбила российские ракеты.

Мэр Киева сообщает о падении обломков на проезжую часть в Оболонском районе Киева.

Информация о пострадавших уточняется.