Россияне говорят о массированном обстреле Белгородской области: есть пострадавшие Обновлено 13:50

Губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков утверждает, что город Шебекино и несколько сел области находятся под обстрелом со стороны ВСУ.

По его словам, в Шебекино были атакованы два промышленных предприятия. В результате обстрела пострадали четыре человека.

«В селе Новая Таволжанка были повреждены линии электропередачи. В результате без света остаются села Новая Таволжанка, Шамино и Архангельское. В селе Козинка Грайворонского округа есть попадание в здание гостиницы и мойки, в результате чего она загорелась», - заявил Гладков.

* * * 12:35

Российские телеграм-каналы сообщают о массированном обстреле города Шебекино в Белгородской области.

Mash утверждает, что ВСУ «прицельно бьют по объектам инфраструктуры и территориям местных предприятий, наблюдаются перебои со связью».

Телеграм-канал Shot пишет: «Каждую минуту новый прилет по Шебекино».