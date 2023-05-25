Губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков утверждает, что город Шебекино и несколько сел области находятся под обстрелом со стороны ВСУ.

По его словам, в Шебекино были атакованы два промышленных предприятия. В результате обстрела пострадали четыре человека.

«В селе Новая Таволжанка были повреждены линии электропередачи. В результате без света остаются села Новая Таволжанка, Шамино и Архангельское. В селе Козинка Грайворонского округа есть попадание в здание гостиницы и мойки, в результате чего она загорелась», - заявил Гладков.